Condenan a futbolista del Real Madrid por manejar borracho

Autoridades de tránsito en España condenaron a Raúl Asensio, defensor del Real Madrid, después de conducir bajo los efectos del alcohol.

Al futbolista de 23 años lo detuvieron el pasado 16 de agosto en el sur de Gran Canaria mientras conducía su Porsche y lo sometieron a una prueba de alcoholemia durante un control.

¿Cómo le fue en la alcoholemia?

El resultado fue de 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, una cifra que supera ampliamente el límite general permitido en España, establecido en 0,25 mg/l.

Además, la legislación española establece que superar los 0,60 mg/l puede constituir un delito contra la seguridad vial.

Tres días después de la detención, Asencio compareció en un juicio rápido en San Bartolomé de Tirajana, donde aceptó su culpabilidad y fue declarado responsable por los hechos.

La condena

Como parte de la condena, el jugador deberá pagar una multa de 16.668 dólares y perderá su permiso de conducir durante ocho meses. Durante ese periodo también deberá cumplir con actividades comunitarias.

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El caso no estuvo relacionado con un accidente de tránsito ni dejó personas heridas. La intervención ocurrió durante el control policial realizado en carretera.

Asencio llegó al primer equipo del Real Madrid en 2024 después de pasar por las categorías inferiores del club, el tercer equipo y el Castilla.