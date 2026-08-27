Condenan a 330 años de cárcel a extesorero del Banco Nacional

El Tribunal Penal de Hacienda condenó a 330 años de prisión al sujeto de apellido Olivas sospechoso de sustraer más de 3,200 millones de colones de la bóveda del Banco Nacional.

Se le declaró culpable de 33 delitos de peculado, por cada uno de ellos se le dictó una pena de 10 años, para un total de 330 años.

Junto con esta condena, también se le inhabilitó de obtener cargos públicos, así como la privación de su derecho a postulares a cargos políticos durante los próximos 30 años.

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Sin embargo, la pena máxima que puede cumplir el imputado por este caso es de 30 años. Se trata del caso conocido como “Gallo Tapado”.

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