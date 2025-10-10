Tres hombres, identificados con los apellidos Mora, Gonzáles y Alfaro, fueron condenados a 30 años de prisión por el delito de tráfico internacional de drogas.

La sentencia fue impuesta por el Tribunal Penal de Quepos, que les aplicó diez años de cárcel a cada uno, luego de que aceptaran los cargos y se sometieran a un proceso abreviado.

Su captura se realizó en septiembre de 2023 por el Servicio Nacional de Guardacostas y la Policía de Control Fiscal, cuando viajaban en una lancha con más de 800 kilos de marihuana y 187 kilos de cocaína.