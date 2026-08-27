Condenado a 60 años: La citó para comprar un regalo a su hijo, la mató y le robó su dinero

El Tribunal Penal de Heredia condenó a 60 años de prisión al hombre de apellido Padilla Palma, responsable del femicidio de Carolina Amora, madre de su hijo. Sin embargo, debido a las reglas del sistema penal costarricense, la pena efectiva se reduce a un máximo de 50 años de cárcel.

La excusa para encontrarse con Carolina

Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre de 2024. Según se acreditó durante el juicio, Padilla citó a Carolina en un centro comercial de Belén con la excusa de comprar un regalo de Navidad para el hijo que tenían en común.

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Carolina llegó al lugar con el dinero para comprarle un videojuego al menor. Sin embargo, el condenado la habría convencido de acompañarlo hasta una zona verde conocida como El Santuario.

La atacó hasta desfigurarle el rostro

Una vez en el lugar, Padilla le habría dado muerte tras golpearla con piedras y un trozo de madera. La violencia fue tal que su rostro quedó completamente desfigurado y, según se expuso durante el debate, ni siquiera su hermano pudo reconocerla inicialmente.

El cuerpo de Carolina fue localizado el 31 de diciembre de 2024, un día después de que saliera de su casa para encontrarse con el padre de su hijo y comprar el supuesto regalo.

Después de matarla, habría usado su dinero

Tras asesinarla, Padilla habría tomado el teléfono, la tarjeta bancaria, la cédula y ₡200.000 que pertenecían a Carolina. Horas después del homicidio, utilizó el dinero de la víctima para realizar compras de videojuegos.

Una condena de 60 años

Por el femicidio recibió 35 años de prisión. Además, fue condenado a 20 años por nueve estafas informáticas, tres años por la sustracción patrimonial del dinero de la víctima y dos años por almacenamiento de material pornográfico infantil.

Las penas suman 60 años de cárcel, aunque, por la legislación costarricense, deberá cumplir un máximo de 50 años de prisión.

El menor que Carolina y Padilla tenían en común quedó sin su madre y actualmente permanece al cuidado de familiares.