Condenan a hombre que mató brutalmente a su hija y a su esposa a golpes

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 76 años de prisión contra Fabio Ríos Garro, responsable del asesinato de su esposa y su propia hija en un caso ocurrido en León Cortés.

Condena quedó en firme

La pena había sido dictada por el Tribunal Penal de Cartago en febrero del año anterior, pero ahora quedó ratificada de manera definitiva tras agotarse las vías de apelación de la defensa.

Asesinó a ambas golpeándolas

La Fiscalía logró demostrar que Ríos Garro asesinó a golpes a su esposa, Fernanda Sánchez, y a su hija, Raisha Ríos, el 30 de julio de 2020 en La Virgen de San Pablo de León Cortés.

Lanzó los cuerpos a un basurero clandestino

Tras cometer el doble crimen, el hombre trasladó los cuerpos hasta un basurero clandestino donde los lanzó e intentó ocultar evidencia.

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Además, según acreditó la investigación judicial, también trató de incendiar la vivienda donde ocurrieron los hechos.

Defensa ya no podrá seguir apelando

Con la resolución de la Sala Tercera, la sentencia quedó totalmente en firme y la defensa del condenado ya no podrá presentar más recursos judiciales.