¿Cancelan concierto de Snoop Dogg en Costa Rica?

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

La productora Stockwell Entretenimiento confirmó este viernes que el concierto de Snoop Dogg en Costa Rica sigue en pie, pese a la reciente detención de su dueño, Don Stockwell.

El espectáculo mantiene su fecha para el jueves 3 de diciembre en el Centro de Eventos Pedregal, según informó la organización mediante un comunicado.

Productora confirma concierto de Snoop Dogg

Ante las especulaciones que surgieron tras la detención de Stockwell, la productora aclaró que la presentación del reconocido rapero estadounidense continúa confirmada.

“Ante las recientes especulaciones y consultas que han surgido en torno a la presentación de Snoop Dogg en Costa Rica, la producción del evento informa que el concierto se mantiene confirmado para el jueves 3 de diciembre”, indicó Stockwell Entretenimiento.

Además, la empresa recordó que las entradas continúan a la venta a través de Publitickets.

¿Qué pasó con Don Stockwell?

Don Stockwell fue detenido el miércoles 7 de octubre como parte de una investigación por presunta legitimación de capitales.

El operativo incluyó un allanamiento en su vivienda y estaría relacionado con una investigación sobre la organización de Edwin Vargas García, alias “Sobrino”.

Un día después, Stockwell quedó en libertad. Sin embargo, continúa como imputado y deberá presentarse ante las autoridades cuando sea requerido.

Por ahora, la productora mantiene confirmado el concierto de Snoop Dogg en Costa Rica.

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