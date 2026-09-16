Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

El Concierto Gandhi Sinfónico se disfrutará por segundo año consecutivo, con presentaciones programadas para este 18 y 19 de septiembre en el país.

El evento, que combina la música de la reconocida banda costarricense con una orquesta sinfónica, se ha convertido en una tradición para los amantes de la música nacional.

Los interesados podrán adquirir sus entradas en los puntos de venta autorizados para disfrutar de este espectáculo único que celebra la música costarricense.