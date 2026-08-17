Concentración de unas mil garzas agamí fue identificada en Guatuso

Una concentración de aproximadamente mil garzas agamí fue identificada en una finca privada del cantón de Guatuso, cercana a los humedales de Caño Negro, un hallazgo que representa una oportunidad clave para la conservación de una de las aves más llamativas y difíciles de observar en Costa Rica.

La especie, reconocida por la intensidad de sus colores y su rareza, solo tenía registros confirmados en la reserva Pacuare como sitio de anidación hasta el año pasado, según explicaron los investigadores locales.

El descubrimiento en Guatuso, junto con otros dos sitios recientemente identificados en Sarapiquí y Tortuguero, amplía el conocimiento sobre la distribución de esta ave que habita desde el sur de México hasta Colombia.