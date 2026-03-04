Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El Concejo Universitario de la Universidad de Costa Rica acordó por unanimidad convocar al rector, Carlos Araya, para que comparezca ante el plenario y explique ₡800 mil en gastos de representación realizados en un restaurante durante el último cuatrimestre del 2025.

Comparecencia ante el plenario

La decisión implica que el rector deberá detallar el contexto y la justificación de dichos consumos ante los integrantes del Consejo Universitario, órgano encargado de la dirección superior de la casa de estudios.

Solicitan informe y revisión de partidas

Además de la comparecencia, el Consejo acordó solicitar un informe sobre las actividades vinculadas a esos gastos y revisar las partidas de alimentación y representación correspondientes a los últimos tres años.

La medida se adoptó de manera unánime por los miembros del órgano universitario.

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