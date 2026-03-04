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El Concejo Universitario de la Universidad de Costa Rica acordó por unanimidad convocar al rector, Carlos Araya, para que comparezca ante el plenario y explique ₡800 mil en gastos de representación realizados en un restaurante durante el último cuatrimestre del 2025.
La decisión implica que el rector deberá detallar el contexto y la justificación de dichos consumos ante los integrantes del Consejo Universitario, órgano encargado de la dirección superior de la casa de estudios.
Además de la comparecencia, el Consejo acordó solicitar un informe sobre las actividades vinculadas a esos gastos y revisar las partidas de alimentación y representación correspondientes a los últimos tres años.
La medida se adoptó de manera unánime por los miembros del órgano universitario.
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