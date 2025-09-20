Escrito por: Eduardo Troconis.

Una propuesta para transformar la Avenida Segunda en San José plantea habilitar un carril exclusivo para autobuses y un bulevar peatonal que permita ampliar las aceras y mejorar el tránsito a pie en una de las arterias más importantes de la capital.

Discusión en el Concejo Municipal

La iniciativa fue presentada esta semana en el Concejo Municipal de San José, donde se abrió un espacio de análisis. La regidora Iztarú Alfaro explicó que, al tratarse de una ruta nacional, cualquier cambio deberá contar con la autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

“Es un tema que debe discutirse con delicadeza. La idea es mejorar las condiciones de la ciudad, pero no podemos intervenir una vía nacional sin el permiso debido”, advirtió Alfaro.

Puntos en contra

Los autobuses tendrían un carril exclusivo, pero al hacer paradas deberían invadir los carriles de vehículos particulares.

Conductores que quieran girar a la derecha tendrían que cruzar el carril de buses, lo que podría generar conflictos de tránsito.

Se debe analizar a fondo la viabilidad de la propuesta con estudios técnicos y encuestas confiables.

Puntos a favor