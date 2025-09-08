Escrito por: Eduardo Troconis.

Las eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo entran en una jornada clave que podría comenzar a definir el futuro de varias selecciones. Con duelos cargados de historia, rivalidad y necesidad de puntos, Centroamérica y el Caribe vivirán emociones intensas en los próximos dos días.

Partidos de este lunes

El Salvador abrirá la jornada enfrentando a Surinam a las 6:30 p.m., con la mira puesta en mantener su liderato en el Grupo A tras su victoria inicial sobre Guatemala. Una hora más tarde, Panamá recibirá a Guatemala en un duelo donde los canaleros necesitan sumar de a tres para no ceder terreno, mientras los chapines llegan obligados a reaccionar tras su derrota en el debut.

Acción del martes

El Grupo B tendrá protagonismo caribeño: Curazao se medirá con Bermudas y Jamaica, que goleó en su estreno, buscará confirmar su favoritismo frente a Trinidad y Tobago.

En el Grupo C, la paridad es absoluta: Costa Rica chocará con Haití y Honduras recibirá a Nicaragua, ambos a las 8:00 p.m., en partidos que prometen ser decisivos para desenredar una tabla donde todos marchan con un punto.

Lo que está en juego

Hasta ahora, El Salvador y Jamaica son los únicos que lograron ganar en la primera fecha, lo que les permite llegar con confianza. En contraste, en el Grupo C nadie logró imponerse, lo que convierte esta jornada en un punto de inflexión: quien gane, dará un paso gigante hacia la clasificación.

En la clasificación de segundos lugares, Nicaragua marcha al frente, pero Curazao y Panamá le siguen muy de cerca, lo que hace cada empate o gol crucial para el futuro.