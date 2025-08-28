CONCACAF oficializó esta tarde las sedes y horarios de los partidos que le restan a la Selección Nacional en la Ronda Final de la eliminatoria mundialista.

El juego contra Honduras se disputará en el Estadio General Francisco Morazán, en San Pedro Sula, el 9 de octubre. Además, el duelo ante Haití del 13 de noviembre se jugará en el Stadion Ergilio Hato, en Willemstad, Curazao.

Calendario definitivo de Costa Rica

Nicaragua vs Costa Rica

Viernes 5 de septiembre de 2025 – Estadio Nacional, Managua (NCA) – 8:00 pm

Viernes 5 de septiembre de 2025 – Estadio Nacional, Managua (NCA) – 8:00 pm Costa Rica vs Haití

Martes 9 de septiembre de 2025 – Estadio Nacional, San José (CRC) – 8:00 pm

Martes 9 de septiembre de 2025 – Estadio Nacional, San José (CRC) – 8:00 pm Honduras vs Costa Rica

Jueves 9 de octubre de 2025 – Estadio General Francisco Morazán, San Pedro Sula (HON) – 8:00 pm

Jueves 9 de octubre de 2025 – Estadio General Francisco Morazán, San Pedro Sula (HON) – 8:00 pm Costa Rica vs Nicaragua

Lunes 13 de octubre de 2025 – Estadio Nacional, San José (CRC) – 8:00 pm

Lunes 13 de octubre de 2025 – Estadio Nacional, San José (CRC) – 8:00 pm Haití vs Costa Rica

Jueves 13 de noviembre de 2025 – Stadion Ergilio Hato, Willemstad (CUW) – 6:00 pm

Jueves 13 de noviembre de 2025 – Stadion Ergilio Hato, Willemstad (CUW) – 6:00 pm Costa Rica vs Honduras

Martes 18 de noviembre de 2025 – Estadio Nacional, San José (CRC) – 7:00 pm

Clasificación en juego

Al concluir la Ronda Final en noviembre, el ganador de cada grupo se clasificará directamente a la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto a Canadá, México y Estados Unidos.

Los dos mejores segundos lugares avanzarán al repechaje intercontinental de la FIFA en marzo de 2026. Por primera vez en la historia, CONCACAF podría tener hasta ocho selecciones en la Copa del Mundo masculina.

Entradas disponibles

Las entradas para el partido del 9 de septiembre ante Haití en el Estadio Nacional ya están a la venta. En la misma plataforma de venta se ofrece un paquete con los tres partidos en casa de esta eliminatoria con un 20% de descuento.