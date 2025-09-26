Escrito por: Eduardo Troconis.

Liga Deportiva Alajuelense podría afrontar una baja sensible en su duelo de este viernes por la jornada 11 del Torneo de Apertura, cuando reciba a Puntarenas Fútbol Club en el estadio Alejandro Morera Soto con una seria duda en la porteria: Washington Ortega podría perderse el encuentro por una dolencia física.

¿Qué le pasó?

El guardameta presentó molestias en su espalda tras un fuerte golpe recibido al minuto 75 del partido ante el Motagua de Honduras el pasado martes. Esa dolencia lo dejó fuera del entrenamiento del miércoles y lo pone en duda para el compromiso contra Puntarenas.

La importancia de Ortega en Alajuelense

Ortega no solo es pieza clave en el arco rojinegro, sino que además acumula 44 partidos consecutivos como titular en el campeonato nacional, por lo que una eventual ausencia rompería con esa racha.

En caso de no estar disponible, los encargados de custodiar la portería serían Johnny Álvarez o Bayron Mora, los suplentes inscritos en la planilla.

El partido se disputará este viernes a las 8:00 p. m. con un Alajuelense que marcha cuarto con 17 puntos, mientras que Cartaginés lidera la tabla con 18 unidades.