Costa Rica sobrevivió en Honduras y empató 0-0 en el Francisco Morazán. Con esto, la tricolor llegó a 3 puntos en el Grupo C en esta fase final de la Concacaf y sigue sin perder, pero cedió ya 6 de las 9 unidades en disputa.

Los 11 elegidos por el DT Miguel Herrera para representar a todo el país esta noche 🇨🇷🙌



🆚 Honduras

⏰ 8pm

📺 Teletica / Repretel



¡VAMOS SELE! 🇨🇷🇨🇷 pic.twitter.com/ZjwN0nOlFr — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) October 10, 2025

El once de la H ⚔️



Los guerreros de Honduras 🇭🇳, bajo el mando del profe Reinaldo Rueda, salen esta noche con el corazón por delante, listos para dejarlo todo en el campo por el sueño de todo un país. 💙🤍💙



⚽️ Honduras 🇭🇳 🆚 🇨🇷 Costa Rica

📍 Estadio General Francisco Morazán… pic.twitter.com/lBAlw2SyX0 — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) October 10, 2025

¿Cómo fueron las principales acciones?

Primer tiempo : Romell Quioto estuvo cerca de abrir el marcador para Honduras tras un remate dentro del área grande.

: Romell Quioto estuvo cerca de abrir el marcador para Honduras tras un remate dentro del área grande. Segundo tiempo: Álvaro Zamora pegó un balón en el palo y Carlos Mora no pudo cerrar bien un centro para la tricolor.

¿Cómo queda La Sele en el grupo?

Con este empate, la selección es tercera de grupo con tres unidades, a dos puntos de los líderes Haití y Honduras que tienen cinco y los dos primeros se enfrentan el próximo lunes, mientras que Nicaragua quedó último tras perder ante los haitianos 0-3 y solo tener un punto.

¿Cuándo será la próxima fecha?

Los siguientes juegos de esta Fecha FIFA del mes de octubre son: