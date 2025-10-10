Costa Rica sobrevivió en Honduras y empató 0-0 en el Francisco Morazán. Con esto, la tricolor llegó a 3 puntos en el Grupo C en esta fase final de la Concacaf y sigue sin perder, pero cedió ya 6 de las 9 unidades en disputa.
¿Cómo fueron las principales acciones?
- Primer tiempo: Romell Quioto estuvo cerca de abrir el marcador para Honduras tras un remate dentro del área grande.
- Segundo tiempo: Álvaro Zamora pegó un balón en el palo y Carlos Mora no pudo cerrar bien un centro para la tricolor.
¿Cómo queda La Sele en el grupo?
Con este empate, la selección es tercera de grupo con tres unidades, a dos puntos de los líderes Haití y Honduras que tienen cinco y los dos primeros se enfrentan el próximo lunes, mientras que Nicaragua quedó último tras perder ante los haitianos 0-3 y solo tener un punto.
¿Cuándo será la próxima fecha?
Los siguientes juegos de esta Fecha FIFA del mes de octubre son:
- Día 13: Honduras vs Haití y Costa Rica vs Nicaragua