Con información de: Interferencia, Radios UCR.

Deportes Repretel tuvo en exclusiva las declaraciones del presidente del Comité Olímpico Nacional (CON), Henry Núñez, sobre las denuncias por supuestas agresiones del extrenador hacia de tres nadadores nacionales, según lo dio a conocer el medio Interferencia, de Radios UCR.

Entre los denunciantes destaca Claudia Poll, única medalla de oro nacional en los Juegos Olímpicos. Según relató la exatleta olímpica, su exentrenador le hizo creer a ella, como a generaciones anteriores, que el éxito solo se conseguía a punta de sufrir agresiones.

“Siempre revisaba mis cosas personales, me robaba celulares, investigaba mis redes sociales por años, para saber información sobre mí. Una vez sacó condones usados de la basura de mi casa y le sacó fotocopia y me enseñó y me exigió que le dijera de quién eran“, afirmó Poll en un video.

Posición del CON

“Yo creo que debe servir como un precedente para que todas las organizaciones deportivas, llámese Comité Olímpico, federaciones, Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), periodistas deportivos también le den seguimiento a este tema, es un tema que, si bien la Comisión de Deporte Seguro del Comité Olímpico la recibió y le está dando el seguimiento y acompañamiento que corresponde, creo que no es solo responsabilidad del Comité Olímpico“, dijo Núñez, en entrevista con Deportes Repretel.

El presidente del CON también afirma que por directriz internacional, las comités olímpicos del mundo deben atender y darle prioridad a este tipo de casos.