Un violento zafarrancho quedó grabado en video la tarde de este jueves 25 de setiembre en plena carretera de La Uruca, San José, cerca de Central de Radios y la rotonda Juan Pablo II.

Según las imágenes difundidas, varios ocupantes de un vehículo discutieron con el chofer de otro carro, aparentemente perteneciente a una empresa de telecomunicaciones.

La confrontación escaló rápidamente: se observan sujetos sacando martillos, piedras y hasta palos de sus automóviles para enfrentarse en plena vía pública. En medio de la pelea, incluso rompieron el vidrio de uno de los carros, mientras decenas de personas circulaban por la zona.

CIRCUNVALACIÓN, SENTIDO PAVAS URUCA

De momento se desconocen las causas que originaron la violenta discusión, pero las autoridades ya investigan el caso.

El hecho generó gran indignación en redes sociales, donde los usuarios criticaron la forma en que algunos conductores reaccionan con extrema violencia en carretera, poniendo en riesgo la vida de inocentes.