Un hecho violento ocurrido en un condominio de San Francisco de Cartago ha generado preocupación entre los vecinos y dejó con lesiones a un guarda de seguridad identificado con el apellido Macis, de nacionalidad nicaragüense.

El incidente se registró durante la madrugada, cuando un sujeto llegó hasta la caseta de vigilancia y comenzó a golpear la ventana de forma insistente. En el video de seguridad se observa cómo el trabajador se asoma y, tras un breve cruce de palabras, el sospechoso rompe el vidrio con un ladrillo para sustraer varios teléfonos celulares que se encontraban sobre la mesa.

Durante el ataque, el guarda resultó herido en un brazo a causa de los vidrios y posteriormente fue amenazado con lo que aparentaba ser un taladro. La víctima intentó repeler al sujeto, pero este logró huir con los objetos robados.

Vecinos del condominio manifestaron su temor tras lo sucedido. Algunos señalaron que el sector es solitario y que ahora temen salir incluso a pie por miedo a ser víctimas de asaltos.

Tras el hecho, los administradores del residencial reforzaron la seguridad en la caseta: instalaron verjas, mallas y repararon la ventana, con el fin de evitar que se repita un episodio similar.

Este ataque se suma a otros reportes de inseguridad en la provincia de Cartago, lo que incrementa la preocupación de la población por la presencia de delincuentes en zonas residenciales.