En la Posada del Alivio, dos madres encuentran consuelo, fuerza y una familia extendida mientras luchan por la salud de sus hijos internados en el Hospital Nacional de Niños.

Jerlyn y Michelle, unidas por la distancia pero hermanadas por la esperanza, comparten lágrimas de fe y el deseo profundo de abrazar a sus pequeños guerreros como solo una madre sabe hacerlo.

En este refugio de amor y solidaridad, celebran el Día de la Madre no con regalos, sino con el anhelo de una alta médica que les devuelva el calor de sus hijos a sus brazos.