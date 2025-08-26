Un sujeto armado con un cuchillo de grandes dimensiones asaltó un local de comidas rápidas en Alajuelita, tras lanzarse sobre el mostrador y amenazar a los presentes, para luego huir con el dinero de la caja y pertenencias de las víctimas.

El Organismo de Investigación Judicial hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con la identificación del individuo, mediante informes confidenciales.

El caso ejemplifica la audacia de delincuentes en zonas urbanas y la necesidad de reforzar medidas de seguridad en comercios.