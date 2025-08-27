Una de esas noches mágicas fue la que vivió Cartaginés en Copa Centroamericana: victoria, goleada y boleto a la siguiente ronda.

Contundencia, en eso se resumen los últimos dos juegos de Cartago en el torneo regional, un total de 12 goles anotados y solo uno recibido lo colocan en la fase final.

4-0, con seguridad desde el inicio. Cartaginés encontró en este duelo algo que no tuvo en otros momentos clave, y fue determinado desde la primera mitad, cuando Venegas y Ureña pusieron las cosas 2-0.

Un doblete para Venegas tras marcar al 79′ y Douglas López al 94′ cerraron la cuenta.

El club brumoso finalizó como segundo del Grupo C, un punto detrás del Motagua.