El chorizo artesanal se diferencia del industrial por su sabor y calidad, como explica Iris Méndez, consejera alimentaria, quien destaca el uso de especias como orégano, ajo y culantro para potenciar su perfil en platillos como el choripán.

Ella recomienda técnicas de cocción que mantengan la jugosidad del embutido y equilibren el picante con ingredientes suaves como frijoles rojos, lo que transforma recetas tradicionales en opciones nutritivas y sabrosas.

Además, sugiere adaptaciones para versiones más ligeras o menos picantes, asegurando que el chorizo artesanal conquiste a todos los paladares.