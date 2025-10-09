La Selección Nacional de Costa Rica ya tendría definida su alineación para el juego ante Honduras.

Así lo reveló Deportes Repretel en su edición meridiana. Los ticos saldrían con Keylor Navas al arco como el gran referente del equipo, en una formación que combina jerarquía y juventud de la mano de Miguel Herrera.

Keylor Navas

Jeyland Mitchell

Carlos Mora

Francisco Calvo

Juan Pablo Vargas

Kendall Waston

Orlando Galo

Aarón Murillo

Josimar Alcócer

Alonso Martínez

Manfred Ugalde

El duelo iniciará a las 8:00 p.m, y podrá verlo en vivo por la transmisión de Canal 6 y la cobertura completa de Repretel.com