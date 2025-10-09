La Selección Nacional de Costa Rica ya tendría definida su alineación para el juego ante Honduras.
Así lo reveló Deportes Repretel en su edición meridiana. Los ticos saldrían con Keylor Navas al arco como el gran referente del equipo, en una formación que combina jerarquía y juventud de la mano de Miguel Herrera.
- Keylor Navas
- Jeyland Mitchell
- Carlos Mora
- Francisco Calvo
- Juan Pablo Vargas
- Kendall Waston
- Orlando Galo
- Aarón Murillo
- Josimar Alcócer
- Alonso Martínez
- Manfred Ugalde
El duelo iniciará a las 8:00 p.m, y podrá verlo en vivo por la transmisión de Canal 6 y la cobertura completa de Repretel.com