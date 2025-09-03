La violencia en Quepos no cesa y esta vez se presentó mediante un enfrentamiento entre jóvenes en las afueras de un local.
Situación crítica
El cantón de Quepos y Parrita registran ocho homidios en tan solo dos semanas.
Hechos
Con cuchillos en mano, los involucrados mantuvieron un intercambio en el centro de la localidad. Algunos también quebraron botellas de vidrio, para tratar de atentar contra sus rivales.
Razones
Se desconce qué generó este incidente.
Heridos
No se reportan personas heridas.
Intervención policial
Hecho obligó a un desplazamiento importante de policías, para controlar el enfrentamiento.