La violencia en Quepos no cesa y esta vez se presentó mediante un enfrentamiento entre jóvenes en las afueras de un local.

Situación crítica

El cantón de Quepos y Parrita registran ocho homidios en tan solo dos semanas.

Hechos

Con cuchillos en mano, los involucrados mantuvieron un intercambio en el centro de la localidad. Algunos también quebraron botellas de vidrio, para tratar de atentar contra sus rivales.

Razones

Se desconce qué generó este incidente.

Heridos

No se reportan personas heridas.

Intervención policial

Hecho obligó a un desplazamiento importante de policías, para controlar el enfrentamiento.