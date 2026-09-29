Comunidades indígenas mantienen viva la tradicional Jala de la Piedra

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Comunidades indígenas Bribri y Cabécar celebraron “La Jala de la Piedra”, una tradición que consiste en trasladar colectivamente una piedra seleccionada por un líder espiritual awápa.

Los hombres cargan y transportan la pesada roca, mientras que las mujeres guían y tiran de ella utilizando un bejuco, simbolizando el equilibrio y la unión de la comunidad.

Esta fiesta recuerda cómo los antecesores se organizaban y unían para mover piedras hacia los asentamientos y utilizarlas para moler granos como maíz y cacao.