Comunidades indígenas mantienen viva la tradicional Jala de la Piedra

Pueblos Bribri y Cabécar celebraron una tradición que simboliza el equilibrio y la unión comunitaria.

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Comunidades indígenas Bribri y Cabécar celebraron “La Jala de la Piedra”, una tradición que consiste en trasladar colectivamente una piedra seleccionada por un líder espiritual awápa.

Los hombres cargan y transportan la pesada roca, mientras que las mujeres guían y tiran de ella utilizando un bejuco, simbolizando el equilibrio y la unión de la comunidad.

Esta fiesta recuerda cómo los antecesores se organizaban y unían para mover piedras hacia los asentamientos y utilizarlas para moler granos como maíz y cacao.