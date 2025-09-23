Aunque el envejecimiento es un proceso natural, existen compuestos biológicos que pueden ayudar a retrasar sus efectos más discapacitantes y mejorar la calidad de vida, según explica el doctor Daniel Dorfman Hochgelerter.

Sustancias como la vitamina D, el omega-3, la coenzima Q10 y el glutatión actúan como combustible celular y antioxidantes, combatiendo el desgaste de los tejidos y órganos.

Este enfoque se complementa con hábitos como el ayuno intermitente y una dieta estable en glucosa, que promueven la autolimpieza de las células viejas y fortalecen la salud intestinal, clave en el proceso anti-envejecimiento.