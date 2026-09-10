Compotas de fruta: el ingrediente que puede transformar sus postres

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Las compotas de fruta le dan un giro dulce y fresco a los postres más clásicos de la cocina, transformando por completo el sabor y añadiendo un toque natural que conquista paladares.

La chef Selena Ugalde Alpízar, desde Atenas de Alajuela, prepara en vivo un cheesecake con compota que promete enamorar a quienes lo prueben, explicando cómo la fruta cocida se convierte en una jalea deliciosa.

La chef comparte los ingredientes necesarios, el tipo de queso ideal para lograr la textura perfecta y los errores más comunes al hornear un cheesecake en casa, además de recomendar los cuidados posteriores al horno y el tiempo de refrigeración antes de servir.