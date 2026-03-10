El lamentable asesinato en Liberia del joven estudiante Liam Alejandro Rivas Quesada, de 18 años, conmocionó al país la mañana del pasado lunes 9 de marzo.

Ambos estudiaban en el IPEC de Liberia y eran conocidos desde hace tiempo, tanto Liam como el sujeto de apellido Rodríguez, su presunto agresor.

Una compañera del colegio conversó con Noticias Repretel, y reveló algunos detalles importantes que

“Eran amigos, pero ya ellos días anteriores habían tenido problemas. Yo si sé que tenían problemas, pero ellos andaban juntos, pero después de ahí no sé”, afirmó la estudiante.

También, Noticias Repretel intentó conocer la versión oficial del centro educativo, pero, al llegar a la zona, no se pudo concretar, pues el director no estaba en el sitio.

El agresor cursaba el décimo año de su educación secundaria, mientras que el ahora fallecido el noveno.

