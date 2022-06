De una vez por todas, Internet demostró esta semana que si eres un poco talentoso en Photoshop con un número decente de seguidores en las redes sociales, puedes convencer a cientos, si no miles de personas, de casi cualquier cosa.

Incluso un rumor de que una delgada como un palo Zendaya, quien recientemente desfiló por la alfombra roja, tiene 20 semanas de embarazo.

La cuenta de TikTok @ryan.roberts publicó ayer un video que afirmaba que la actriz estaba embarazada de Tom Holland.

Una nueva publicación falsa de Instagram reveló una imagen de un ultrasonido con la leyenda:

“Te amo. A mitad de camino @tomholland2013”. Fue seguido poco después con un video de Kris Jenner bailando y la frase “You just go Krissed” acompañándolo.

Ahora, fue un momento fugaz en Internet lleno de noticias falsas y cebo de clics.

Pero eso no impidió que el hashtag #ZendayaPregnant inundara Twitter.

La actriz de Euphoria se apresuró a responder a los titulares falsos a través de las historias de Instagram y escribió: “Mira, esta es la razón por la que me mantengo fuera de Twitter… Solo inventan cosas sin motivo… semanalmente“. En otra diapositiva, agregó: “De todos modos, de vuelta a la filmación”.

Nada como una noticia falsa para promocionar una nueva película. Bien jugado, Zendaya.

Zendaya y Holland son notoriamente privados. En una entrevista con GQ a fines del año pasado, la estrella de Spider-Man habló brevemente sobre su relación y las luchas por la privacidad en el centro de atención.

“Una de las desventajas de nuestra fama es que la privacidad ya no está realmente bajo nuestro control, y un momento que crees que es entre dos personas que se aman mucho ahora es un momento que se comparte con todo el mundo”, dijo Holland.

“Siempre he sido muy firme en mantener mi vida privada en privado, porque de todos modos comparto gran parte de mi vida con el mundo. Nos sentimos despojados de nuestra privacidad. No creo que se trate de no estar preparados [para que nuestra relación sea descubierta]. Es que no queríamos”.