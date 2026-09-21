¿Cómo tratar los hongos en las uñas? Doctora explica posibles causas

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Los hongos en las uñas son frecuentes, pero dejarlos avanzar puede hacer que la infección sea más difícil de tratar, por lo que es importante reconocerlos y atenderlos a tiempo.

La Dra. Francela Díaz explica por qué se dan los hongos en las uñas, cómo se reconoce un hongo y si una uña amarilla necesariamente indica una infección fúngica.

La especialista detalla cómo se debe tratar un hongo, qué hacer cuando la uña ya está gruesa o se desprende de la piel, en qué momento aplicar el tratamiento y qué cuidados adicionales se deben tener, incluyendo el uso de mezclas naturales como el orégano y el árbol de té para apoyar el tratamiento.