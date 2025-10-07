La tranquilidad de una comunidad en Ixtlahuaca, Estado de México, se rompió tras la difusión de un video que ha causado alarma e indignación. Las imágenes muestran cómo una mujer y varios hombres sustraen a dos niños que jugaban frente a una lavandería, sin que nadie pueda detenerlos.

El hecho ocurrió la mañana del lunes 6 de octubre, en el poblado de San Pedro La Cabecera. En el video se observa a los pequeños jugando en la acera cuando una camioneta negra se detiene frente al local. De inmediato, una mujer baja del vehículo y carga al niño más pequeño, mientras que uno de los hombres corre detrás de la niña, quien intenta escapar hacia el interior del negocio.

Segundos después, otra mujer aparece en escena, entra al establecimiento y saca a la menor a la fuerza, pese a los gritos y resistencia de la pequeña. Todo ocurre a plena luz del día, con personas presentes en la calle, lo que ha generado fuerte repudio en redes sociales.

🇲🇽 | Dos niños de aproximadamente 5 años fueron secuestrados a plena luz del día frente a la Universidad de Ixtlahuaca, por dos hombres y una mujer.



Los captores entraron a una lavandería y se llevaron por la fuerza a los menores, huyendo en una Jeep Renegade negra. pic.twitter.com/ejtL25F8MX — Actualidad Viral (@ActualidaViral) October 6, 2025

Padre descubre que ya habían intentado llevárselos antes

De acuerdo con medios locales, el padre de los menores revisó las cámaras de seguridad tras notar su ausencia y descubrió que los mismos sujetos habían intentado raptarlos minutos antes, sin éxito.

Las autoridades del Ayuntamiento de Ixtlahuaca y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmaron que ya se activaron los protocolos de búsqueda y la Alerta Amber.

Sin embargo, señalaron que el caso podría estar relacionado con un conflicto familiar, por lo que pidieron a la población evitar difundir versiones falsas que entorpezcan la investigación.