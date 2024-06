Falla cardiaca significa que el corazón no puede bombear suficiente sangre al cuerpo. No es que se detenga o esté a punto de dejar de latir, pero si falta sangre los órganos no funcionarán bien y traerán problemas graves. La dra. Kristen Alvarado, cardióloga nos explica cómo se produce y como debe tratarse adecuadamente.