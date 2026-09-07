¿Cómo se hacen las imágenes virales de la década de los ochenta?

Si usted utiliza las redes sociales, lo más normal es que se haya topado con imágenes de sus amigos, personas conocidas o famosas caracterizadas como en la década de los 80’s.

Se trata de una tendencia internacional que llegó hasta Costa Rica, en la que personas con Inteligencia Artificial utilizan una de sus imágenes para ver de qué manera se verían en su estado actual si vivieran en una de las épocas más icónicas de la era reciente.

Por ejemplo, así se ven los presentadores del programa Giros:

O los presentadores de 120 Minutos:

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¿Cómo se hacen?

Para hacerlo, debe ingresar a una Inteligencia Artificial, que tenga la capacidad para generar imágenes, tales como Chat GPT o Gemini. Luego debe subir una fotografía suya y utilizar un prompt o texto, similar a este:

Transforma esta fotografía para que parezca tomada realmente a mediados de los años 80. Mantén 100% intacta la identidad de la persona: rostro, rasgos faciales, estructura ósea, proporciones, ojos, nariz, boca, cejas, mandíbula, pómulos, tono de piel, edad aparente y características físicas. No reconstruyas, rediseñes, embellezcas, rejuvenezcas ni estilices el rostro; no cambies ningún rasgo facial ni hagas que parezca otra persona. Cambia únicamente el vestuario, peinado, maquillaje, accesorios y entorno para reflejar fielmente la estética de mediados de los años 80. El resultado debe ser fotorrealista, como una fotografía auténtica de esa época, con estética analógica, grano sutil, iluminación y colores propios de una película fotográfica de los años 80, sin filtros vintage exagerados ni apariencia de imagen generada por IA.

Eso le entregará luego de unos segundos la fotografía suya pero caracterizada como en la época que usted lo pidió.

De hecho, puede cambiar el año “80” por “90” o “2000”, si quiere alguna otra época.