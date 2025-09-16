El torbellino que afectó Heredia esta tarde se explica por una combinación de calor extremo y ráfagas de viento verticales que superaron los 40 km/h, dejando a su paso techos arrancados y estructuras dañadas.

El fenómeno, que ocurrió alrededor de las 3:00 p.m. durante aproximadamente tres minutos, se genera cuando el aire caliente de la mañana asciende y choca con capas más frías, creando un remolino descendente de gran fuerza destructiva.

Esta situación, que ya se había presentado el viernes pasado en Mercedes y ayer en el centro de San José.