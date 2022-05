Un profesor de matemáticas de Guatemala (aprende_con_chacho), reveló en TikTok un trucor para saber si le gustas a una persona.

El vídeo se titula: “¿Le gustas o no le gustas? ¡Aplicando matemáticas!”, y cuenta con más de 120.000 visualizaciones. Incluso, ha logrado interacciones en Twitter.

La secuencia comienza con la pregunta de si le gustas o no a esa persona. Luego, el profesor aplica la fórmula de regla de tres simple en donde la variable “Si te busca” está con la variable “Le gustas”. Mientras, la “X” representa la respuesta. Lo que se debe hacer es aplicar la operación en donde llegaremos a la multiplicación entre “Si no te busca” con “Le gustas”, todo dividido en “Si te busca”.

Acto seguido, el profesor explica que hay eliminar las palabras que se repiten que tener el resultado final, que no es el de agrado de mucho: sale “no le gustas”. Es decir, “Si no te busca, no le gustas”. El resultado ha generado viralización en redes.

“Con esto estamos indicando queridos amigos que si no te busca, definitivamente no le gustas”, comenta el profesor Chacho tras escribir en su pizarrón la respuesta con marcador rojo.

“La matemática es cruel”

El clip se llenó de comentarios. “Al menos se intentó”, “Las matemáticas nunca mienten”, “Matemáticas, hijo”, No le encuentro fallas a tu lógica y menos a la Mate”. Estas fueron algunas de las reacciones que generó el posteo.

Finalmente, el profesor les aclaró a los usuarios que definitivamente “la matemática es cruel, pues descubre la verdad”.