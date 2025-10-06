El hígado graso es una condición silenciosa que afecta a un porcentaje significativo de la población adulta. La doctora Keyleen Vega, especialista en medicina funcional, explica que la acumulación de grasa en este órgano puede derivar en complicaciones severas.

Por ello, la detección temprana y el tratamiento adecuado son fundamentales para revertir el proceso. Plantas medicinales como el ajenjo, el boldo y el cardo mariano tienen propiedades hepatoprotectoras comprobadas.

Estas hierbas ayudan a desintoxicar el hígado y mejorar su funcionamiento metabólico. El consumo de suplementos como la glutamina contribuye a la regeneración de las células hepáticas. Adoptar cambios en el estilo de vida es importante para combatir esta condición.