¿Cómo reconocer las señales de la artritis psoriásica? Un doctor explica este padecimiento

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Reconocer las señales de la artritis psoriásica permite identificar a tiempo una enfermedad inflamatoria sistémica de origen inmunológico que conecta piel, articulaciones, intestino y cerebro.

El doctor Arturo Runnenbaum Jiménez, reumatólogo, explica que hasta un 30% o 40% de las personas con psoriasis pueden desarrollar esta condición, y detalla que la rigidez matutina que dura más de 30 minutos, el dolor en dedos, muñecas, rodillas y columna, así como las alteraciones en las uñas, son primeras alarmas físicas.

El especialista también aborda el vínculo entre la inflamación crónica, la ansiedad y la depresión, y los exámenes que permiten diagnosticar al paciente.