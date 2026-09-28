Cómo reconocer la endometriosis y diferenciarla de otras condiciones

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

El llamado “dolor de ovarios” en la endometriosis es en realidad un dolor pélvico profundo causado por la inflamación de tejido que crece fuera del útero, y muchas mujeres lo sufren gran parte de su vida sin saber que podría haber confusiones diagnósticas con fibromas, quistes e incluso colitis.

El Dr. Raúl Alfaro, ginecólogo, explica que el dolor pélvico comparte nervios y ubicaciones con el sistema reproductor y digestivo, y que la endometriosis intestinal o la inflamación pélvica pueden causar inflamación, dolor al defecar, diarrea o estreñimiento.

El especialista detalla que muchas pacientes son tratadas por supuesta colitis antes de que un especialista descubra que el origen está fuera del intestino, y que los fibromas y miomas uterinos pueden nublar el panorama clínico, por lo que es clave un diagnóstico preciso para acceder al tratamiento adecuado.