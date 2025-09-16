Las celebraciones de las fiestas patrias en Quepos se vieron empañadas este lunes por un zafarrancho en pleno centro del cantón, que dejó como saldo a tres oficiales de la Fuerza Pública heridos.

El altercado durante el desfile

El incidente comenzó con una discusión entre asistentes que se encontraban cerca de las barandas por donde pasaban las bandas del desfile. La Fuerza Pública llegó al lugar para mediar y evitar que la situación pasara a más, sin embargo, los hechos se salieron de control.

En medio del desorden, un sujeto logró accionar un arma de reglamento que había sido despojada a un policía. El disparo, que no fue realizado en dirección vertical, sino horizontal, puso en riesgo a decenas de personas, incluidos menores de edad, que estaban presentes en la actividad cívica.

Policías heridos y ataque con objetos

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) informó que tres oficiales resultaron heridos:

Uno de ellos fue trasladado a un centro médico tras recibir un impacto en la pierna.

Los otros dos presentaron golpes y ya fueron dados de alta.

Testigos relataron que durante el enfrentamiento los oficiales sufrieron ataques con envases, latas, botellas e incluso piedras.

Sin detenidos tras el zafarrancho

A pesar de la gravedad del hecho y del ataque directo contra oficiales de la Fuerza Pública, el MSP confirmó que no hubo detenciones en el lugar.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público, quienes analizan videos de seguridad y grabaciones de testigos para identificar a los responsables.

Más detalles en el video adjunto.