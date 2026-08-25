¿Cómo proteger a su mascota si ocurre un fuerte sismo?

Las mascotas también deben ser consideradas en el plan familiar de emergencias para casos de sismos fuertes. Los dueños deben preparar un kit con alimentos, agua y documentos de sus animales.

“Durante un sismo es fundamental mantener la calma, porque los animales pueden percibir nuestra ansiedad y nuestro estrés. Aunque se trata de una situación muy estresante, es importante contar previamente con un plan para saber cómo actuar”, explicó la médica veterinaria Martha Arguedas.

Arguedas señaló que algunos animales tienen la capacidad de percibir movimientos o cambios que para las personas pueden resultar imperceptibles. Como ejemplo, mencionó que se ha observado que el ganado puede presentar cambios de comportamiento antes de un sismo, como agruparse o echarse, debido a que percibe movimientos sísmicos leves.

Es fundamental identificar un lugar seguro para resguardarlos durante un movimiento telúrico.