Los conflictos familiares por propiedades o herencias requieren reconocer aportes no monetarios, según la abogada Wendy, quien explica que la ley valora el trabajo invisible del hogar en la distribución de derechos.

La especialista detalla que mecanismos legales como testamentos y acuerdos previos, que deben formalizarse notarialmente, protegen patrimonios infantiles y previenen ventas apresuradas durante disputas.

Su enfoque jurídico, que prioriza la equidad sobre contribuciones económicas, asegura que convivencias prolongadas generen derechos patrimoniales, lo que garantiza distribución justa incluso para miembros familiares sin aportes financieros directos.