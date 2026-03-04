Tres recetas caseras con ingredientes comunes permiten mantener el colchón limpio como el primer día, según explicó la experta Stephany Mora. La primera mezcla combina 250 ml de agua oxigenada, tres cucharaditas de bicarbonato y jabón lavaplatos, ideal para manchas frescas de sudor (las amarillas) y de sangre, como accidentes menstruales.

Se aplica con atomizador, se deja actuar 10 a 15 minutos y se retira con paño blanco con movimientos circulares.

Esta preparación no debe almacenarse, debe usarse inmediatamente. Las otras recetas incluyen pasta de bicarbonato con esencia de limón y vinagre para manchas de orina y malos olores.