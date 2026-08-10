¿Cómo identificar si un lunar puede ser cáncer de piel?

Un cambio en la forma, el color o el tamaño de un lunar puede ser una señal que requiere valoración médica.

Cinco claves para identificar

La dermatóloga Christine Poblete-Lopez, de Cleveland Clinic, los destaca como una herramienta para revisar los lunares y detectar posibles señales de melanoma.

Estas son las cinco características que deben vigilarse:

Asimetría: una mitad del lunar no coincide con la otra. Bordes: presenta bordes irregulares, mal definidos o con protuberancias. Color: aparecen diferentes tonalidades o colores como azul, gris, rojo, negro o blanco. Diámetro: supera los 6 milímetros o aumenta rápidamente de tamaño. Evolución: registra cambios recientes en su apariencia, como sangrado o supuración.

¿Cuándo debería consultar con un especialista?

La mayoría de los adultos tiene entre 10 y 40 lunares y generalmente son inofensivos. Sin embargo, los especialistas recomiendan prestar atención a cualquier lesión que cambie con el tiempo.

También deben vigilarse los llamados lunares atípicos, que destacan por ser diferentes al resto debido a su color, tamaño, forma o bordes.

De acuerdo con la información proporcionada, más del 70% de los melanomas aparecen como lesiones cutáneas recientes, en lugar de desarrollarse a partir de lunares antiguos.

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Ante cualquier cambio o lesión que genere preocupación, la recomendación es acudir a un dermatólogo para determinar de qué se trata.

Detectarlo temprano puede marcar la diferencia

El melanoma es el tipo más agresivo de cáncer de piel. Por eso, identificar cambios sospechosos y buscar una valoración médica puede favorecer un diagnóstico temprano y permitir iniciar el tratamiento de manera oportuna.

Noticia elaborada con información de Infobae.