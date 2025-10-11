Lo que debería ser un simple traslado médico se convirtió en una verdadera odisea en Copal de Nicoya, Guanacaste, donde vecinos deben cruzar a personas en silla de ruedas por el cauce de un río, debido a la ausencia de un puente peatonal o vehicular seguro.

Las imágenes difundidas por los lugareños muestran cómo un hombre en silla de ruedas es cargado entre varias personas para poder atravesar el afluente, en medio del agua y el lodo. La situación se complica aún más cuando las lluvias aumentan el caudal, dejando prácticamente incomunicadas a varias familias del sector.

Según relataron testigos, incluso una ambulancia de la Cruz Roja se quedó atorada al intentar llegar hasta el paciente, evidenciando las difíciles condiciones de acceso que enfrenta la comunidad.

Los pobladores aseguran que llevan años solicitando la intervención de las autoridades municipales y del MOPT, sin obtener respuestas concretas. Ahora, temen que ocurra una tragedia si la situación no se atiende de forma urgente.

La comunidad exige la construcción inmediata de un puente que garantice la seguridad y el acceso a servicios básicos, especialmente durante la época lluviosa.