¿Cómo funciona la cirugía para bajar de peso? Doctor explica el tema

La cirugía bariátrica es un tratamiento para la obesidad severa que se recomienda cuando otros métodos no han funcionado, y ayuda a controlar el hambre y mejora condiciones como la diabetes.

El Dr. José Guillermo Villegas Morera, cirujano general, explica que la cirugía reduce el tamaño del estómago para que la persona se sienta llena más rápido y, en algunos casos, altera el intestino para que absorba menos calorías.

El especialista señala que también modifica las hormonas intestinales que controlan el apetito y el metabolismo, y que es candidato quien tenga un índice de masa corporal de 40 o superior, o de 35 con enfermedades asociadas.