¿Cómo está el puma que fue atropellado en la Fortuna de San Carlos?

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El puma que fue atropellado en La Fortuna de San Carlos logró recuperarse y ya fue liberado nuevamente en su hábitat natural.

El animal, un macho adulto de aproximadamente 48 kilos, presentaba al momento de su atención lesiones en la pata izquierda, heridas en la barbilla y signos de aturdimiento, además de un posible trauma en el cráneo producto del golpe que sufrió en el accidente.

De acuerdo con los especialistas, el puma tuvo que ser sedado para su evaluación médica, la cual se realizó encima del pica, dentro del cajón del vehículo de rescate, pero su evolución fue positiva gracias a los cuidados brindados por el equipo veterinario.