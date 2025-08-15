La ruta 32 permanece cerrada este viernes 15 de agosto debido a un derrumbe de gran magnitud en el kilómetro 31, según confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en sus redes sociales.

Las autoridades evalúan las condiciones de seguridad para una posible reapertura el sábado, mientras habilitaron dos rutas alternas: la 10 por Turrialba (para todo vehículo) y Vara Blanca (solo livianos).

El cierre afecta principalmente a transportistas de carga y turistas que planeaban viajar al Caribe este feriado.