Brandon Aguilera va rumbo a la Premier League, el “Bebote” como se le conoce, tendrá que pasar las pruebas físicas para estampar su firma con el Nottingham Forest.

Sin embargo su futuro inmediato no parece estar en Inglaterra, sino que en Guanacasteca, la razón podría ser el sistema de puntos que tiene la Premier League para adquirir el permiso de trabajo desde que pasó el Brexit.

Aguilera es un jugador sub 21 y esto es aún más complejo, ya que con el nuevo sistema se busca darle prioridad a los jugadores jóvenes ingleses, por tal razón los equipos solo podrán fichar 6 jugadores menores a 21 años en la temporada.

Los sub 21 como Aguilera tendrán que lograr 15 puntos de la tabla, sin embargo si lograra calificar entre 10-14 el club podría pedir una excepción pagando 5 mil libras para inscribir al jugador.

Tabla de los jugadores por puntos:

Apariciones con la selección internacional.

Apariciones con su club en competiciones domésticas y continentales.

Calidad del club que vende.

Lamentablemente Costa Rica aparece en la banda 6 de calidad de ligas, la última de todas las que renquea el GBE (Governing Body Endorsement) lo cuál la única forma de ganar puntos es jugando más del 80% de los minutos en primera división en un año.

El sistema de puntos establecido por Reino Unido divide las ligas en «bandas» de acuerdo a su importancia y, en base a eso, cada banda otorga distinto puntaje. Por ejemplo la Band 1 incluye a la Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A y Ligue 1.

Caso Aguilera

Aguilera suma un total de 1986 minutos en el año, lo que significaría 50% de la temporada regular, por el tipo de liga en el que está no sumaría puntos de momento.

Si el joven jugador logra una continuidad con la tricolor, al estar la selección renqueada entre los puestos 31-50, la única forma de sumar puntos es si participa como mínimo en el 30% de los minutos en los que esté habilitado para jugar.

Aguilera no jugará copa domestica ni tampoco ha jugado competiciones internacionales con su club por lo cual no sumaría puntos.

¿Cuál sería el panorama ideal para Brandon Aguilera?

Que logre entre el 90-100% de los minutos en su paso por Guanacasteca, ahí sumaría 2 puntos, además la FA le da 2 puntos más por participar en una liga de la Banda 6, ahí sumaría 4.

Una participación de al menos 50% de los partidos con la selección con lo que le sumaría 8 puntos más y así lograr 12 puntos en total.

Cuando un jugador tiene de 10 a 14 puntos se puede pedir una excepción para lograr inscribir al futbolista, eso si, el club tiene que desembolsar 5 mil libras, cerca de 4 millones de colones.

Además hay excepciones para otorgar puntos dependiendo del salario del futbolista y otras situaciones.

Otro rubro que suma puntos es el debut en el fútbol profesional, pero este solo suma para ligas de las Bandas: 1, 2 y 3.

Caso Martin Ødegaard

Su puntuación final fue de 22 puntos, esto le permitió comenzar con el Arsenal y fue así:

Consiguió 9 puntos por jugar en el 50% de partidos internacionales que disputó su selección nacional (44º en el Ranking FIFA) durante su International Reference Period.

Tras disputar en los últimos 12 meses el 23% y 21% (teniendo en cuenta su participación en la Real Sociedad y en el Real Madrid) de los minutos, respectivamente, su liga doméstica y su competición continental, el noruego no consiguió sumar puntos en estas categorías.

Cerrando su última temporada completa (2019/2020) con la Real Sociedad como 6º clasificado en La Liga, el jugador consiguió 2 puntos.

Al no participar en ninguna competición europea en este mismo periodo con el cuadro donostiarra, no sumó puntos en el apartado Continental Progression of Player’s Last Club.

Finalmente, previo a su salto a la Premier League, formar parte en la escuadra madridista le premió con otros 12 puntos al pertenecer a una competición doméstica de Band 1 como es La Liga.