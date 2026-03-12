¿Cómo elegir ropa de cama fresca y cómoda para dormir mejor en noches calurosas?

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

“Elegir ropa de cama adecuada es clave para convertir el dormitorio en un refugio fresco durante las noches calurosas”, según explica Victoria Rivera Méndez.

La vocera de De Casa Costa Rica detalla los factores a considerar al seleccionar sábanas y cobijas, destacando la diferencia entre telas naturales y sintéticas para la transpiración.

Rivera también ofrece consejos sobre colores y diseños que crean una sensación visual fresca, y enumera los errores más comunes al elegir textiles para climas cálidos.