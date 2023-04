Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

¡Novelón! Solo así se puede describir lo que pasa en el fútbol nacional y el juego entre Grecia y el Cartaginés.

El Comité de Licencias inhabilitó el Fello Meza y el Allen Riggioni por temas específicos de infraestructura, esto llevó al conjunto griego a jugar fuera de casa, la opción que licencias aprobó fue el Rafael Bolaños, casa de Carmelita.

El juego fue pactado a las 3 pm, hora que por un tema de temperatura era la apropiada ya que más temprano no se podía jugar, pero empezó a llover y los problemas empezaron a aparecer.

El drenaje de la cancha no empezó a funcionar de la mejor manera y esto retrasó el juego, un juego que no se podía realizar posterior de las 6 pm porque las luces del estadio no están adecuadas para partidos de noche.

“La iluminación no se puede usar para primera división, no se puede jugar de noche, entonces el partido no va, la certificación de iluminación está vencida” señaló el comisario del juego Marvin Sánchez.

Declaraciones iban, declaraciones venían, en Cartaginés alzaron la voz por la suspensión de su estadio comparado a como se encuentra el Rafael Bolaños.

“No quiero criticar ningún estadio del fútbol nacional, en 5 minutos que llovió vea como está esa cancha, la posibilidad que jugadores se lesionen, esta cancha vea el montón de parches que tiene, zacate nuevo a la par de otro desgastado, a nosotros nos cierran la cancha por una gradería que no hemos terminado” señaló Leonardo Vargas presidente del Cartaginés.

El presidente Cartaginés que está a un punto de entrar a semifinales, señaló que uno de los más perjudicados con estas decisiones de licencias fue Sporting.

“Uno ya comienza a molestarse que sea siempre lo mismo, este partido tenía que jugarse en Grecia y el más perjudicado fue Sporting porque ellos necesitan que Grecia nos quite puntos, el Puntarenas Heredia no se va a jugar en Puntarenas estadio donde perdimos todos, es algo que quita equidad en el fútbol y eso no debe ser” señaló el presidente brumoso.

Ante las decisiones tomadas a 2 fechas de terminar la fase regular, Vargas atinó a la recomendación de quitar a los mandos medios como el Comité de Licencias que toma decisiones que afectan directamente a los equipos.

“Deberíamos quitar ese poder, ni siquiera los altos mandos de la FEDEFUTBOL y UNAFUT, a los mandos medios quitarles el poder de que puedan influir tanto en las decisiones” acertó Vargas.

Rafael Bolaños iluminación está “sobrada” para primera división

Otra que habló sobre este problema fue Vicky Ross, presidenta de la UNAFUT, quien preguntó por las condiciones del estadio para el partido de este sábado y la respuesta de licencias fue “está sobrado”.

“Con el tema del uso del Rafael Bolaños hubo una reinspección, se nos pasa el cumplimiento, con el tema de la iluminación, yo le hice la consulta de licencias, me dijeron que estaba sobrado y me dijeron que tenía más capacidad de la que solicita para primera división”.

Ross también se refirió al Comité de Licencias y señala que se tiene que analizar exhaustivamente como funciona este ente.

“Licencias ha traído varios trastornos, hay que sentarnos a analizar con lupa que es lo que es y qué es lo que pasó en esta situación para establecer en donde recaen esas responsabilidades adecuadamente, estamos hablando de grandes intereses de por medio”.

Te puede interesar: Cartaginés pide los puntos en la mesa ante Grecia