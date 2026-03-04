El cirujano oncólogo Christian Hernández explicó la regla ABCDE para identificar lunares sospechosos de melanoma: A de asimetría (mitades diferentes), B de bordes irregulares o espiculados, C de color (combinaciones o cambios), D de diámetro (mayor a 6 mm, como un borrador), y E de evolución (crecimiento, sangrado o úlcera).

“Lo más importante es conocerse”, afirmó, recomendando un autoexamen mensual frente al espejo, incluyendo zonas difíciles como la espalda con ayuda de alguien.

La piel, el órgano más grande y externo, puede desarrollar tumores benignos o malignos en sus células de pigmento, protección o folículos.